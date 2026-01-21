宍粟市で子どもの人数分×2万円給付が決定！対象者といつ・どの口座に振り込まれるのかを解説！

いつ振り込まれる？基本は2026年2月10日

宍粟市の案内では、市から児童手当を受給している人は2026年2月10日に支給予定とされています。

ただし、2026年1月1日以降に児童手当の手続きをした人は、審査が終わり次第、随時支給と記載があります。つまり、最近引っ越した、出生や離婚等で受給者が変わった、という場合は2月10日に間に合わない可能性があります。



どの口座に振り込まれる？ 原則は児童手当の受給口座

宍粟市から児童手当を受給している区分では、2025年9月分の児童手当受給口座、または別途届出済みの口座に振り込まれるとされています

ここで重要なのは、手当の振込口座は児童手当受給口座と異なる口座を指定できない点です。受給者本人以外の口座にも振り込めません。名義違いで止まると、結局受け取れないので注意が必要です。



手続きは必要なし。ただし口座が使えることが条件

宍粟市から児童手当を受給している人は申請不要と明記されています。対象者には案内が郵送されます。

ただし、児童手当の口座を解約している、口座変更があった、などで支障が出る場合は「口座登録等の届出書」の提出が必要です。提出期限は2026年2月2日までとされています。さらに、2026年4月末までに振込みができない場合は支給できない、と書かれているため、口座が動いているかは早めに確認しておくのが安全です。



申請が必要になる人。公務員や受給者が新たに変わったケース

宍粟市の児童手当を受給していない人（公務員等）は申請が必要です。申請書類の受付後、審査が終わり次第、随時支給で、申請書に指定した口座へ振り込まれます。

また、離婚や離婚協議等で新たに児童手当を受ける人も、扱いが分かれるため、案内に従って手続きの要否を確認してください。



まとめ

2万円×子ども人数の手当は、宍粟市から児童手当を受給している場合、申請不要で2026年2月10日に児童手当の口座へ振り込まれる予定です。口座を変えたいからと別名義口座にすることはできず、口座が使えないと支給自体が止まるため、口座状況の確認が最優先です。公務員など市から児童手当を受けていない人は申請が必要なので、案内が届いたら期限内に動きましょう。



