¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢Ê¼ÌòÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿Netflix¿·¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¸ø³«¡ª¶¦±é½÷Í¥¤¬Àä»¿¡ÖÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤¬¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·óÇÐÍ¥¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ë±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
1·î21Æü¡¢¥½¥¦¥ë±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë¶è¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥½¥¦¥ë3³¬¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤Î´Ú¹ñºîÉÊ¤ò°ìµó¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNext on Netflix 2026¥³¥ê¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·³Éþ¡õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î"·çÅÀ¤Ê¤·"ÈþËÆ
¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤È¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢½ªËöÏÀ¤¬ÀªÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¡¢°Õ³°¤Ê»ö·ï¤ÇÄ¶Ç½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä®¤Î°ÅÞ¤¿¤Á¤¬¡¢³¤¾ë¡Ê¥Ø¥½¥ó¡Ë»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹¥ô¥£¥é¥ó¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÀï¤¦¡ÈÄ¶Ç½ÎÏ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡É¤À¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Î¥æ¡¦¥¤¥ó¥·¥¯´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¦¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤òµÓ¿§¤·¤¿¥Û¡¦¥À¥¸¥å¥óºî²È¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¡Ö·àÃæ¤ÎÌò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«ÂÄÍî¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£Èó¾ï¤ËÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢Äì¤Ê¤·¤ËÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤ëÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ°¦¤é¤·¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÊ¼ÌòÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤«¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤Ï±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÇÐÍ¥¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¹ñËÉ¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¦¥Ì¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÊ¼Ìò¤òÌµ»ö½ª¤¨¤Æ¡Ë¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¦¥Ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»Ò¶¡Éþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢Ä«¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÈÎ¥ÊÌ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ±éµ»¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¥Û¥¸¥å¥ó¡ÁÅÁÀâ¤Î¿´°å¡Á¡Ù¡ØÎø¤Î¥É¥¥É¥¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÁÀÄ½Õ»þÂå¡Á¡Ù¡ØË¡Äî¥×¥ê¥ó¥¹¡Ý¥¤È½¥µÈ½¡Ý¡Ù¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ø¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØÎøÊé¡Ù¤Ê¤É¡¢½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£2022Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Ç¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÇ®±é¤·¡¢±éµ»ÎÏ¤È¿Íµ¤¤ÎÆóÅÆ¤òÆÀ¤Æ¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£