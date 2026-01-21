【節分スイーツ】シャトレーゼに“赤鬼＆青鬼ケーキ”登場　恵方巻ロールも販売

菓子専門店「シャトレーゼ」は、節分に合わせて2月1日から2月3日までの期間限定で、節分モチーフのケーキを販売する。

ラインアップは、赤鬼と青鬼をイメージしたミニケーキ2種と、恵方巻を模したロールケーキの全3種類。いずれも店舗で予約を受け付けており、WEB予約は不可となっている。

◆節分 赤鬼太郎（税込440円）

節分の「赤鬼」をイメージしたケーキ。甘酸っぱい苺クリームをベースに、シリアル入りチョコレートやフィアンティーヌで赤鬼の顔を表現した。スポンジ生地に、ホワイトチョコチップとアーモンドクッキークランチを組み合わせ、ダイス苺を包み込んでいる。子どもでも食べやすい、やさしい味わいに仕上げたという。

◆節分 青鬼次郎（税込440円）

「青鬼」をモチーフにしたケーキ。さっぱりとしたヨーグルトクリームに、チョコレートやホワイトクッキークランチで青鬼の顔をデコレーションした。中には、酸味のあるりんごクリーム、りんごゼリー入りソース、スポンジ、マシュマロを重ね、アーモンドクッキークランチとホワイトチョコチップをアクセントに加えている。

◆節分 恵方巻ロール（税込1,080円）

恵方巻に見立てたロールケーキ。ふんわりと焼き上げたココアスポンジで、苺、キウイ、りんごのシロップ漬け、カスタードクリーム、ホイップクリームを巻き込んだ。家族で楽しめる一本仕立ての節分スイーツだ。

■節分向け和菓子も販売中

シャトレーゼでは、1月16日から節分モチーフの和菓子も販売している。

◆節分 お多福（税込172円）

上用生地で、北海道産小豆使用の自家炊きこし餡を包み、お多福の顔型をあしらい蒸し上げた。ほんのり赤く色付けしたほお紅、紅ようかんで口、シナモンで目をつけ、お多福を表現している。

◆節分 枡（税込172円）

節分の豆を入れる枡をモチーフにした和菓子。色付けした雪平生地で自家炊き白餡を包み、焼印で枡の形を表現。炒り大豆をのせて仕上げた。

◆節分 赤鬼（税込172円）

赤鬼をかたどったねりきり菓子。赤色に色付けしたねりきりで、北海道産小豆使用の自家炊きこし餡を包んでいる。角には甘納豆、牙には飾りようかんを使用し、鬼の表情を表現した。