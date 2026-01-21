女子スキージャンプワールドカップ蔵王大会が20日、山形市の蔵王ジャンプ台で開幕しました。世界トップクラスのジャンパーが迫力の飛躍を見せる中、丸山希選手が大ジャンプで今シーズン6勝目を飾りました。



蔵王で2試合行われるワールドカップ個人戦。初日は、16か国から48人が出場しました。

会場には、世界のトップジャンパーを一目見ようと多くの人が訪れました。





福島からの来場者「初めてジャンプを見る。昔から沙羅ちゃんを応援している。大ジャンプを期待している」新潟からの来場者「丸山選手がことし絶好調なので大ジャンプを見たい。丸山選手がんばれー」前日は強風の影響で予選が中止となり、本戦は予定よりも2時間遅れの午後6時20分から始まりました。注目は、今シーズンここまでワールドカップ5勝で総合2位の丸山希選手。蔵王で夏に開かれるサマージャンプ大会では3連覇中です。丸山希選手「蔵王は相性のいいジャンプ台。1メートルでも遠くに飛びたい」その丸山選手の1本目。「低いアプローチから飛型決まっている。大ジャンプ、大きなジャンプ。101メートル」ただひとり100メートルを超える大ジャンプを見せトップに立ちました。一方、注目選手の一人・高梨沙羅選手は1本目で18位と出遅れましたが、2本目に91メートルを飛び10位で蔵王大会の初日を終えました。高梨沙羅選手「1本目は横に流されてどうしようもなかった。2本目はその恐怖心を持たずに思い切り飛べたことが飛距離につながった」そして、2本目最後に登場した丸山希選手は92.5メートルを飛び、蔵王大会初優勝を飾りました。丸山希選手「夏の蔵王の試合3連覇中で、蔵王のジャンプ台でワールドカップでも勝つことができてうれしい。蔵王では試合で初めて100メートル飛ぶことができた。あすも雪の予報だけどチームジャパン一丸となり精一杯飛ぶので、会場で大きな応援が聞こえたらうれしい」丸山選手は今シーズンのワールドカップ6勝目。ミラノ・コルティナオリンピックでの金メダルに期待が高まります。蔵王大会2日目もワールドカップ個人戦が行われます。