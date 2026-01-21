日本野球機構（NPB）は、5月26日に開幕するセ・パ交流戦を日本生命が特別協賛し、公式タイトルを「日本生命セ・パ交流戦」として開催すると21日に発表した。今年で21回目を迎え、勝率1位の優勝球団に賞金3000万円、最優秀選手に200万円、各リーグ1人ずつの優秀選手に100万円が贈られる。

試合に関する取り決め事項は以下

（1）サスペンデッドゲームは採用しない。

（2）予告先発制度を採用する。

（3）指名打者制は、パシフィック・リーグ球団の主催試合のみに採用。

（4）勝率第1位球団を「交流戦優勝球団」とする。

6月18日までに全日程が消化していない場合、6月18日終了時点の勝率第1位球団を「交流戦優勝球団」とする。この場合の「交流戦優勝球団」は「15試合以上消化かつ勝率・500以上」を条件とする。ただし、消化が15試合に満たない球団でも、未消化試合を負け数として加算し、その勝率が1位球団を上回る場合は、その球団を「交流戦優勝球団」とする。条件を満たす球団が1球団もない場合は、全球団が未消化試合を負け数として加算し、その勝率によって「交流戦優勝球団」を決定する。

（5）勝率によって 2位以下の順位を決定する。

6月18日までに全日程が消化していない場合、6月18日終了時点の勝率によって2位以下の順位を決定する。

（6）勝率が並んだ場合は、勝ち数、直接対戦成績、交流戦のTQBなどの成績にしたがって順位を決定する。

（7）交流戦予備期間以降に組み込まれる試合の勝敗数は、交流戦の順位決定には算入しない。