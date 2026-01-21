内田理央“千春”、男性3人との行為を撮影され… おぞましい展開にSNS「写真は撮らせちゃだめ」「またクズ男だな」『略奪奪婚』第3話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第3話が20日深夜に放送された。主演を務める内田理央の役柄に同情の声が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「写真は撮らせちゃだめ」…涙ぐんで天を仰ぐ内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
司との子を流産したえみる。第3話では、司は泣き続けるえみるを励ましながらも、兄と比べ蔑むように笑う母親・藍子（街田しおん）の顔が頭に浮かび、いらいらしていた。「離婚までしてえみると一緒になったのに、結局また振り出しか…」。
一方、千春は予想外の妊娠が発覚し、決断を迫られる。ある日、千春の前にヒロキ（小野塚勇人）の友人だというナオ（松本大輝）という怪しい情報を持った青年が現れる。
ナオは、ヒロキに貢いでいた千春を飲みに誘い、飲食代金をぼったくり、風俗店で働くことを紹介する。屈しない千春だったが、かつて男性3人とベッドで行為に臨んでいた写真を見せられると、立場は逆転。ナオは写真を高額で買い取るよう求め、千春は悲壮な表情を浮かべた。
このおぞましいシーンに、SNSでは同情の声が。「写真は撮らせちゃだめ」「またクズ男だな」などのコメントが寄せられている。
