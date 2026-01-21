「M-1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」赤木裕（34）が20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（後9・00）で、昨年8月に結婚したことを発表した。最近は人気芸人が、番組出演時に結婚を電撃発表するケースが相次いでいる。

結婚についての話題の流れでMCの東野幸治が相方・きむらバンド（35）に「結婚してるの？」と質問すると、「結婚してないですね」と独身であると説明。「赤木くんも？」と聞く東野に「そうですね…」と口ごもり「結婚しまして。昨年8月に結婚しまして」と告白。驚く共演者をよそにきむらは「（発表が）ここ初」とサプライズであることを明かした。

結婚当初は相方も知らされておらず、きむらは「4カ月後に知った」という。M-1の密着番組で自宅取材をしようとしたスタッフに「奥さんがいるんで」と明かしたそうで、「2年ぐらい一緒に住んでて」と以前から同居していたことも明かした。

さらに、優勝した「M-1」決勝戦を新妻が会場で観覧していたことも告白。会場に呼んだのではなく高倍率をくぐりぬけて「たまたま観覧で当たった」とそうで、東野が「優勝した瞬間、チラチラ見てた？」と聞くと「優勝した時は妻の元に行きたかったですけど、客席に下りるのは…チラチラ見てました」とぶっちゃけた。

最近は、人気芸人が番組出演時に結婚をサプライズ発表するケースが相次いでいる。

お笑いトリオ「や団」のロングサイズ伊藤が今月19日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜後7・00）で結婚したことを発表。「実は自分、今日ここに来る途中に区役所に行ってきまして。婚姻届を提出してきました」と明かし、共演者を驚かせた。

昨年7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（31）が1月13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。結婚を電撃発表した。お相手はかねて交際していた一般男性で、2年前に入籍していたという。

お笑いコンビ「インポッシブル」えいじ(41)は、7日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）に出演。番組内で結婚を報告した。書道のパフォーマンスで半紙に「結婚」と書き、「えいじ、結婚したよ〜！」と発表した。