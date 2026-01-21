三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

江戸時代、商人のまちとして栄えた三重県松阪市。

まちには昔の風情が色濃く残る武家屋敷や、全国屈指の壮大な石垣が特徴の城跡が今も残ります。

豊かな歴史や文化の足跡に触れることができる松阪市。廣瀬泰輔監督は「目標はしっかりとタスキ渡しの時に、笑顔でタスキを渡して、優勝を目標にしたい」と今年の目標を語ります。

2度目の優勝を目指すチームをけん引するのは中学生コンビ。

3区を託された村田大夢選手は、去年開催された中学駅伝の県大会でエース区間である1区を走った実績をもつ長距離ランナーです。

村田選手は「大会前までは自分の苦手とするスピードを意識して練習したい。松阪市を優勝に導けるような走りを目指して頑張ります」と意気込みを話しています。

また、7区を走る小川このは選手は、陸上だけでなく自転車競技でも全国レベルの大会で上位入賞を果たすなど二刀流で活躍するスピードランナーです。

小川選手は「本大会で5回目の出場となるが、今まで区間2位という悔しい結果で終わっていた。今年は区間賞をとってチームに貢献できる走りがしたい。持ち味としてスピードがあるので、1キロ目からの通過で見ている人がワクワクするような走りがしたい」と沿道の人を魅了する走りを目指します。

実力のある若手選手の力を追い風に総合優勝を目指して闘志を燃やします。