「お友達もイケメン」佐野勇斗、“友達”とのプライベートを投稿！ 「一般人と比較にならない爆イケ」
M!LKの佐野勇斗さんは1月20日、自身のInstagramを更新。“友達”とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐野勇斗、“友達”とのプライベートショット
ファンからは「イケメン三銃士だ」「顔面強すぎて滅」「お友達もイケメン」「メンバーを友達って思ってるの可愛いすぎてるwwww」「一般人と比較にならない爆イケ」「どこのラーメン屋ですか！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐野勇斗、“友達”とのプライベートショット
「友達とラーメンいってきた」佐野さんは「友達とラーメンいってきた」とつづり、1枚の写真を投稿。M!LKのメンバーである山中柔太朗さん、曽野舜太さんとのスリーショットです。メンバーを“友達”と呼び、共にプライベートを過ごすほど仲がいいことを明かしています。
メンバーとのプリクラショットも公開14日の投稿では曽野さん、同じくメンバーの塩崎太智さん（※崎はたつさき）とのプリクラ画像を公開した佐野さん。こちらはバラエティー番組『ニノなのに』（TBS系）のオフショットですが、仲の良さは変わらず感じます。ファンからは「プリ可愛いすぎて滅ぅぅぅ」「佐野くんの兄貴感が爆裂」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)