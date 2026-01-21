¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡È¥«¥Ó¥´¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡ª¡¡¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤Õ¤¨¡×¤òÉÕÂ°
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏÆâ¤Ë¡¢2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù½é¤Î¾ïÀß»ÜÀß¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹¹¿·¡£¥«¥Ó¥´¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ý¤Á¼ê¤¬¥«¥Ó¥´¥ó¤Î¼ª¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ÎÃ±ÉÊÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¿¤¿¤ó¤ÀÍÍ»Ò
¢£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ï2¼ïÎà
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Ï¡¢Ìó2¡¥6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹¤µ¤òÍ¤¹¤ëÉßÃÏÆâ¤Ç600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥«¥Ó¥´¥ó¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼É÷Ì£¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó ¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¡×¤Î2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2¼ï¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼É÷Ì£¡Ü¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¡Ë¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢³¸¤Î¾å¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¥«¥Ó¥´¥ó¤¬Â¸ºß´¶È´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤Õ¤¨¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±ÉÊ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È»ý¤Á¼ê¤¬¥«¥Ó¥´¥ó¤Î¼ª¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤Ä¤¡£¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¸ø¼°X¡Ê@PokeParkKANTOjp¡Ë
