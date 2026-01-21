¡Ö·¡¤Ã¤¿¤è¡×²Ï¸¶¤Ç¼«ºîÉ÷Ï¤àÇò¥Ó¥¥ËáÆþÍá»Ñ¤Î²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë´¨¤½¤¦¡Á¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¡×
¡¡Á´¹ñ¤Îº®Íá²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡×¤¬²Ï¸¶¤ò·¡¤Ã¤¿à²¹ÀôÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÚÌÀ²¹Àô·¡¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä¹Ìî¸©²¼¿åÆâ·´±ÉÂ¼¤Ë¤¢¤ëÈëÅò¡¦ÀÚÌÀ²¹Àô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Æ±²¹Àô¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç²¹Àô¤ò·¡¤ê¡¢¼«ºî¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¿»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¨¤½Ð¤·¤¿²¹Àô¤ËÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Ä¤«¤ëÈëÅò¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤äÀã»³¤ò¸«ÅÏ¤¹¶¶¤Î¾å¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿¿Åß¤ÎÏªÅ·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê²¹Àô¤Ã¡×¡ÖÀã·Ê¿§¤Ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë´¨¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¼«Á³¤ÊÎÉ¤µ¤¬¤¹¤Æ¤¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï2017Ç¯¤«¤éYouTube¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç²¹Àô¾Ò²ð¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈÈ¿¾Ê²ñ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£