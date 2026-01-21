静岡県富士宮市は1月20日、2026年で76回目を迎え、2月8日に開催予定だった歴史ある駅伝大会を中止すると発表しました。衆院選の投開票日と重なったためです。

富士宮市の駅伝大会のポスターに職員が貼っていたのは、開催の中止を伝えるシールです。

富士宮市では、1951年から毎年2月第2日曜日に駅伝大会を実施していて、2月8日の開催に向けて準備を進めていた矢先でした。

＜富士宮市教育部スポーツ振興課 望月聖功さん＞

「日程が確定するまでは、あらゆる可能性を考えて開催に向けて準備を進めていたのですが、駅伝大会と同じ日になってしまったということで安全に大会を開催することが事実上不可能となってしまったというところで、中止をやむなく決定した」

投開票日との同日開催や、日程の延期など、あらゆる方法を検討したといいますが、交通規制や人員の確保、何よりも多くの人の安全面を考慮して、中止にしたということです。

＜富士宮市教育部スポーツ振興課 望月聖功さん＞

「半年近く準備を進めて参りましたので率直に申し上げて残念です。来年は盛大にできるように準備を進めていきたい」

なお、今回の大会には、市内外から204チーム約1800人が参加予定でした。