高橋英樹、まるでランチのような“大量のおやつ”を購入 妻との買い出しショットに反響「おやつじゃない食材が…」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が20日、自身のブログを更新。妻・美恵子さんとの“大量のおやつ”の買い出し風景を公開した。
【写真】「奥さんと買い出しにゴー」スーパーマーケットでカゴいっぱいのおやつを購入する高橋英樹
高橋は「おやつなどの買い出しに」と題し、スーパーでの買い物の様子をとらえた写真を複数枚投稿。「仕事途中の奥さんとオフィスおやつなどの買い出しにゴー」と報告しつつ、「おやつなのに夕飯みたいな買い方でした」と、商品でカゴがいっぱいになってしまったことを明かしている。
購入品は「パンやおかず、、??」「乳製品なども、、」とバラエティ豊かだったようで、「オフィスにもどり まるでランチのようなおやつタイムでした」と、グラタン、パスタ、うどん、唐揚げなどボリューム満点な“おやつ”の写真とともに紹介した。
コメント欄には「目にとまるとついつい、、ですよね」「美味しそうな物が沢山」「品数豊富で羨ましいなぁ〜」「スーパーマーケット、ライフでのお買い物ももう手慣れたものですね〜」「おやつじゃない食材が…ありますね」などの声が多数寄せられている。
