¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¸Ø¤ê¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤Ë¥á¥Ã¥Ä¡¦¥ê¥ó¥É¥¢¤¬à¶»ÂÇ¤Ä¸ÀÍÕá
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ£Í£Ì£Â¥¹¥¿¡¼³°Ìî¼ê¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢º£Ç¯£··î²¼½Ü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¡Ê£´£¸¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¤Ï£²£°Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢£Í£Ì£Â¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¤È¤ê¤ï¤±¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¥á¥Ã¥Ä¤Ç²á¤´¤·¤¿»þÂå¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²«¶â´ü¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´£³£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µ£¸£·ÂÇÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£µ£°£°ÆóÎÝÂÇ¡¦£´£°£°ËÜÎÝÂÇ¡¦£³£°£°ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿£Í£Ì£Â»Ë¾å£µ¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¡¢¤½¤ÎËüÇ½À¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¯Êó¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸½Ìò¤Î¥á¥Ã¥Ä¼ç¾¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤ÈÆ±¤¸¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤À¡£¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤ò¡Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¤âÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ½ËÊ¡¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÉã¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÀËÇÔ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â£´Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤òÀ®½¢¡£¼°Åµ¤Ç¤É¤ÎµåÃÄ¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤â¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±É¸÷¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤¬º£¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¸ÀÍÕ¤Ç·É°Õ¤ò¼¨¤¹¡½¡½¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î·®¾Ï¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£