気象予報士・穂川果音、キャミワンピ姿でシンガポール満喫「大人っぽい」「着こなしが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が1月20日、自身のInstagramを更新。シンガポールで撮影した年末ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人気象予報士「大人っぽい」素肌全開キャミワンピ姿
穂川は「今週は寒いから気をつけてね！！と言いつつ、説得力のない年末の写真を笑」とつづり、年末年始をシンガポールで過ごしたことを報告。デコルテと脚の美しいラインが際立つ黒いキャミソールワンピースで、現地でクリスマスイルミネーションを楽しんでいる様子を複数枚投稿している。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が違って素敵」「大人っぽい」「着こなしが綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
