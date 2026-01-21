寺島しのぶ （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/21】女優の寺島しのぶが1月20日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのグナシア氏と母親の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆寺島しのぶ、母と夫の後ろ姿を公開


寺島は「大千穐楽おめでとう。立派でした」とつづり、長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀が出演したバレエと舞踏の舞台「踊る。遠野物語」が大千穐楽を迎えたことを報告。投稿したリール動画には同舞台を観に行った際と思われる、北海道の雪の中を腕を組んで歩く母と夫の2ショット姿などが収められている。

◆寺島しのぶの投稿に反響


この投稿には「胸に沁みる」「家族の絆を感じる」「言葉が美しい」「静かな余韻が素敵」「温かい気持ちになった」「憧れる家族像」などの反響が寄せられている。

寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）

