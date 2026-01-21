工藤静香「蒸すかレンチンで」こだわり詰まったサラダ公開「彩りが綺麗」「ヘルシーで美味しそう」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/21】歌手の工藤静香が1月20日、自身のInstagramを更新。自作の豆腐ドレッシングを使ったサラダを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「ギリギリのお庭ハーブ」や自家製ハムチキンなど入ったこだわりサラダ
工藤は「お勉強後のレコーディングオケ録！！」と多忙な日常を報告し、味噌で1日漬けて作った自家製ハムチキンをのせた、豪華でボリュームのあるサラダを公開した。絹豆腐半丁、チューブアンチョビ、グリークヨーグルト、粉チーズを混ぜた特製ドレッシングについても触れ、「私は塩麹をヨーグルトに混ぜて水切りしたのを少し入れています」とこだわりを明かしている。
サラダにはニンジン、キャベツ、ゆで卵、千切りピクルスの大根とニンジン、ルッコラ、トマトに加え、「もうギリギリのお庭ハーブ」も使用。「寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね」「ビタミンが出てもったいないので茹でずに、蒸すかレンチンで！」と調理の工夫も紹介した。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「チキンの漬け方、参考にします」「ヘルシーで美味しそう」「温野菜の工夫が素敵」「勉強も料理も全部すごい」「食べてみたいです」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、工夫満載の手作りサラダを披露
◆工藤静香の投稿に反響
