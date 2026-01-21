安倍晋三元首相を銃撃して殺害し、殺人罪などに問われた山上徹也被告（45歳）に、奈良地裁は2026年1月21日、無期懲役を言い渡した。15回の審理では、山上被告は母親が旧統一教会に1億円もの献金をして生活困窮となった「宗教的虐待の被害者なのか」が争われ、これを否定する検察側は無期懲役を求刑、同情すべき宗教2世だとする弁護側は懲役20年以下を求めていた。

「一定の量刑上考慮すべき点はあるけれど...」

裁判所は「起訴事実をいずれも認定」し、情状酌量の余地はないと判断したことになる。

判決を速報した「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）の司会・宮根誠司アナは、「旧統一教会の影響、山上被告の生い立ちというのが一つの争点だったということですね。どう見たのでしょうか」と、亀山正貴弁護士に聞く。

亀山弁護士は「おそらく裁判員は冷静に判断したと思うんですね。だから、一定の量刑上考慮すべき点はあるけれど、大きく下げる要因とはならないという風に考えたんだと思いますね」と解説した。また、弾が聴衆に当たる危険性も強かったわけで、「前提として、やった行為自体が危険すぎるという判断があったのだろう」と亀井弁護士は指摘した。

今後は山上被告側が判決を不服として控訴するのかが注目される。

（シニアエディター 関口一喜）