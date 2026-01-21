2026最新！オレペエディターが絶賛『買って損なしのキッチントレンド家電』3選

「オレンジページnet」で全国各地から食や暮らしの情報を発信している「オレペエディター」。おいしいもの好き、料理好きのみなさんは、はやりのキッチン家電にも敏感です。

冷蔵庫や電子レンジのような必需品ではないけれど、「あったら便利」なアイテムをセレクト。新しい年のスタートに、暮らしをちょっと豊かにしてくれる家電を取り入れてみませんか？

オレペエディターおすすめ！ キッチン家電3選

レコルト『自動調理ポット』

13200円／TEL 03-6804-5538

材料を入れたら刻む、加熱、撹拌といった工程を自動で調理。ポタージュや具材の形を残したスープ、カレー、おかゆなどが手間なく簡単に作れます。保温機能搭載、容量約600ml。

コロナ禍に購入して以来、大活躍。工程や洗いものが多かったスープが、材料を入れたらほったらかしでできるのがうれしい。お手入れしやすいので何度も使いたくなります。 高田りぶれさん

Toffy『クレープメーカー』

Toffy『クレープメーカー』

3850円／https://ladonna-co.net/

生地を入れたトレーに、予熱したプレートの表面を浸したら、あとは焼き目がつくまで置いておくだけ。薄く均一な厚みのクレープが簡単に作れます。スイーツ系から食事系まで、いろんなアレンジを楽しんで。

子どもでも楽しく上手に作れるので、お休みの日に大活躍！ 収納も意外と場所をとらないので、買ってよかったです。 なべやんマイ子さん

ソリス『バッククイック576』

ソリス『バッククイック576』



7350円（編集部調べ）／TEL 03-6420-3053

強力な真空圧力が保存袋の中を真空状態に。食品の酸化や湿気などから守り、鮮度を長く保ちます。柔らかい果物やゆで卵なども真空保存が可能。別売りの専用キャニスターを使え ば液体も保存できます。

真空パックして冷凍すると、霜がつきにくく風味を保ちやすくなります。下味をつけて真空パックし低温調理をすると、調味液が少なくてすみ、味がしみやすくなりますよ。 miwa.さん

毎日の料理がもっと楽しく、豊かになるアイテムたち。今年はお気に入りの一台で、食卓にちょっとしたハッピーをプラスしてみて♪

（「オレンジページ」2025年12月17日号より）