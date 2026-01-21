鹿児島市の桜島港近くで先月から不審火が相次いでいて、警察は放火の可能性があるとみて捜査しています。

鹿児島市消防局によりますと今月15日午前1時半すぎ鹿児島市桜島横山町の空き地で「枯れ草が燃えている」と近くを通りかかった人から119番通報がありました。この火事で枯れ草およそ250平方メートルが焼けました。

桜島では同日、「桜島溶岩グラウンド」でも枯れ草が焼ける火事がありました。

桜島では先月から不審火が相次いでいます。2件の火事があった場所では3日後の18日、枯れ草が焼けたほか、別の場所でごみステーションや小型バイク1台が焼ける火事も確認されています。

また、先月18日には近くの「桜島自然恐竜公園」付近で2件の火事が確認されています。8件の火事はいずれも火の気がある場所ではなく、けが人や、建物の被害はありませんでした。

相次ぐ不審火に桜島の住民は…

（桜島の住民）「（放火であれば）何が楽しくてあんなことをするのか。分からない。そんな行為に及ぶのは通常の感覚ではない」

警察は一連の火災について放火の可能性があるとみて捜査していて周辺のパトロールを強化しています。

・