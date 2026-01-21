CBC

NEXCO中日本は、大雪が予想されることから、一部の高速道路で「予防的通行止め」を実施する見込みであると明らかにしました。

いつどこで雪が降る?名古屋などでも雪 "最強最長寒波"が襲来 最新の雪シミュレーション

今季最強・最長寒波が日本列島に襲来することを受けて、NEXCO中日本は、雪が予想されている北陸道の一部区間で、事前に「予防的通行止め」を開始する見込みです。

また、名神高速などでも「予防的通行止め」の可能性があるとしています。

【予防的通行止め 開始見込み】
北陸道　上下　砺波IC　～　朝日IC　1月21日（水）　午後6時

【予防的通行止めの可能性がある区間】
名神高速　上　八日市IC　～　一宮JCT　1月22日（木）　0時～6時
名神高速　下　一宮IC　～　八日市IC　1月22日（木）　0時～6時
北陸道　上下　米原JCT　～　敦賀IC　1月22日（木）　0時～6時
舞鶴若狭道　上下　敦賀JCT　～　小浜IC　1月22日（木）　0時～6時
東海環状道　内外　養老IC　～　美濃関JCT　1月22日（木）　0時～6時

NEXCO中日本は、不要不急の外出は控え、出かける際には、最新の気象情報や交通情報を確認するよう呼びかけています。

