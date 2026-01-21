NEXCO中日本は、大雪が予想されることから、一部の高速道路で「予防的通行止め」を実施する見込みであると明らかにしました。

【画像を見る】いつどこで雪が降る?名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション

今季最強・最長寒波が日本列島に襲来することを受けて、NEXCO中日本は、雪が予想されている北陸道の一部区間で、事前に「予防的通行止め」を開始する見込みです。

また、名神高速などでも「予防的通行止め」の可能性があるとしています。

【予防的通行止め 開始見込み】

北陸道 上下 砺波IC ～ 朝日IC 1月21日（水） 午後6時

【予防的通行止めの可能性がある区間】

名神高速 上 八日市IC ～ 一宮JCT 1月22日（木） 0時～6時

名神高速 下 一宮IC ～ 八日市IC 1月22日（木） 0時～6時

北陸道 上下 米原JCT ～ 敦賀IC 1月22日（木） 0時～6時

舞鶴若狭道 上下 敦賀JCT ～ 小浜IC 1月22日（木） 0時～6時

東海環状道 内外 養老IC ～ 美濃関JCT 1月22日（木） 0時～6時

NEXCO中日本は、不要不急の外出は控え、出かける際には、最新の気象情報や交通情報を確認するよう呼びかけています。

最新の雪のシミュレーションを画像で掲載しています。