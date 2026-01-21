21ÆüÌë¡Á22Æü¤ÏËÌÎ¦¡¢¶áµ¦¡¢»³±¢¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡¡22ÆüÄ«¤Ï¹¤¯ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë
º£Ìë(21Æü)¤«¤éÌÀÆü(22Æü)¤«¤±¤Æ¡¢°ì²óÌÜ¤ÎÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏËÌÎ¦¡¢¶áµ¦ËÌÉô¡¢»³±¢¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã·ÙÊó¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤Ê¤ÉÉáÃÊÀã¤¬¤Õ¤é¤Ê¤¤Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢ÀÑÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü(22Æü)¤ÎÄ«¤Ï¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤á¤Ëµ¯¤¤ë¤Ê¤É»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
21ÆüÌë¡Á22Æü ËÌÎ¦¡¢¶áµ¦ËÌÉô¡¢»³±¢Ãæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡¡¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤ËÃí°Õ
º£Ìë(21Æü)¤«¤éÌÀÆü(22Æü)¤Ï¡¢JPCZ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÎó¤¬ËÌÎ¦¤ä¶áµ¦ËÌÉô¡¢»³±¢ÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤ê·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥«Àã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
22Æü¸á¸å6»þ¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤Ç100Ñ¡¢ËÌÎ¦3¸©¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â40¡Á50Ñ¡£Ä»¼è¸©¤Î»³ÃÏ¤Ç90Ñ¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç60Ñ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊÀã¤¬¤Õ¤é¤Ê¤¤Ì¾¸Å²°¤Ê¤É°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü(22Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤á¤Ëµ¯¤¤Æ¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢25Æü(Æü)º¢¤Ï¶áµ¦ËÌÉô¡¢Åì³¤ÉÕ¶á¤Ë¤âºÆ¤ÓÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÅìÆîÉô¤â21ÆüÌë¡Á22ÆüÄ«¤Ï¹¤¯É¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¡¡Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ
´ØÅìÆîÉô¤âº£Ìë(21Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¥Á¥é¤Ä¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¡¢È¢º¬¤Ï¤µ¤é¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
22ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤â´Þ¤á¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¡¢Æü±¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É÷Àã¡¦ÂçÀã¡¦Äã²¹¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯
É÷Àã¤äÂçÀã¡¢Äã²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)ÄäÅÅ(ÅÝÌÚ¤äÀã¤Î½Å¤ß¤ÇÅÅÀþ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
ÄäÅÅ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²ûÃæÅÅÅô¤äËÉ´¨Ãå¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(2)¿åÆ»Åà·ë(ºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹4¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¤ä¿¿ÅßÆü¤¬Â³¤¤¤¿»þ¤ËÅà·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
»öÁ°¤Ë¡¢¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Ç¡¢¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÆ»´É¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ²¹ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀìÍÑ¥Æ¡¼¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¬¤¡¢ÊÝ²¹¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(3)¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÇö(¸òÄÌÌÖ¥Þ¥Ò¤Ë¤è¤ëÊªÎ®ÃÙ±ä¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
»öÁ°¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤Ï¾¯¤·Â¿¤á¤ËÇã¤¤¡¢ÃÈË¼ÍÑ¤ÎÇ³ÎÁ¤â¾¯¤·Â¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£