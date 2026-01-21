ベッセント米財務長官 グリーンランドは米国の一部となる必要
トランプ氏は世界経済をより良い方向に再調整
多額の債務から抜け出す唯一の方法は経済成長
EUの経済政策を「失敗」と表現
スイスにEUの経済政策に従うべきではないと助言
英国はディエゴ・ガルシア問題で私たちを失望
内部調査の欠如についてFRBに非常に不満
調査不在でパウエル氏がクック氏支持する理由わからず
パウエル氏はFRBを政治化、そうすべきではない
欧州のグリーンランドへの軍派遣は「非現実的」
グリーンランドは米国の一部となる必要
日本は市場を安定させるだろう、連絡取り合っている
（ダボスで発言）
