ベッセント米財務長官 グリーンランドは米国の一部となる必要

トランプ氏は世界経済をより良い方向に再調整

多額の債務から抜け出す唯一の方法は経済成長

EUの経済政策を「失敗」と表現

スイスにEUの経済政策に従うべきではないと助言

英国はディエゴ・ガルシア問題で私たちを失望

内部調査の欠如についてFRBに非常に不満

調査不在でパウエル氏がクック氏支持する理由わからず

パウエル氏はFRBを政治化、そうすべきではない

欧州のグリーンランドへの軍派遣は「非現実的」

グリーンランドは米国の一部となる必要

日本は市場を安定させるだろう、連絡取り合っている

（ダボスで発言）

