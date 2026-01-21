TBSラジオ、特番『久米宏 ラジオなんですけど』放送 進行は堀井美香
TBSラジオでは、2月7日の午後1時から『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』を放送する。
【動画】手の震えがリアル…『ニュースステーション』最終回でビールを一気飲みする久米宏さん
TBSアナウンサーとして、『永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO』の中継レポーターとして、そして自身が進行役を務めた『久米宏の土曜ワイドラジオTOKYO』、『久米宏ラジオなんですけど』の進行役として、久米さんはラジオで何を話し、伝えてきたのか。
リスナーからのメッセージを交えながら、TBSラジオに残る音源を届ける。番組進行は、同番組でともにパーソナリティーを務めた堀井美香が務める。
