¡¡¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇºòÇ¯Ëö¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¾®¾¾ËÜÍÚ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤Ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ïÅö»þ¤ÏÇ¥¿±¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤â»äÀ¸³è¤â½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÈá·à¡£É×¤ÎÃÜ»º´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃÎ¿Í¤Ï¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¾®³Ø¹»½Ð¿È¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä60ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÄã³ØÇ¯¤Î»þ¡¢6Ç¯À¸¤ÎÍÚ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¹»ÈÉÄ¹¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£