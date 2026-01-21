訪日外国人が日本で使ったお金は9.5兆円！過去最高の4268万人超えで中国は2兆円・台湾1.2兆円・アメリカ1.1兆円

2025年に日本を訪れた外国人旅行者が史上初めて4000万人を超えて、過去最高となる4268万3600人に達した事がわかった。

日本政府観光局などによると、2025年12月に日本を訪れた外国人旅行者は約361万8000人で、前の年の同じ月と比べて3.7％増え、12月としては過去最多を更新した。

中国からの旅行者は半減している一方、中国以外のアジアやアメリカ、カナダを中心に、クリスマスや年末年始に合わせて旅行需要が高まり、訪日客が増加したことが要因とみられる。

これで、2025年の1年間の累計が約4268万3600人に達し、過去最多だった2024年の3687万人を580万人以上上回り、史上初めて4000万人を突破した。

またインバウンド消費額も約9兆4559億円と、過去最高だった2024年の8兆1257億円を約1兆3300億円も上回った。

2025年に最も多く日本を訪問したのは韓国からの旅行者で945万9600人だった。

次いで2位は中国で909万6300人、3位は台湾で676万3400人、4位はアメリカで330万6800人、5位は香港で251万7300人だった。

一方、日本で消費した金額では、1位は中国で2兆26億円、2位が台湾で1兆2110億円、3位アメリカで1兆1241億円、4位韓国9864億円、5位香港5613億円だった。中国の割合は全体の21.2％で、香港と合わせると27.1％に上る。

また1人あたりの消費額は、全体平均で22万8809円だった。

国別1位はドイツで39万3710円、次いでイギリス39万391円、スペイン36万3883円、フランス35万9584円、イタリア35万8333円とヨーロッパ諸国が並び、アメリカは34万1383円だった。

アジアではシンガポールが31万7977円、ベトナム30万1170円で、中国は24万6154円、韓国は10万4606円だった。