秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時26分に発表しました。



県内は、強い冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所がある見込みです。



25日ごろにかけて、大雪に注意・警戒してください。



＜概況＞

日本付近は25日ごろにかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。



東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下39度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。





このため県内では、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。＜雪の予想＞21日午後6時から22日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、沿岸の山沿いで50センチ、内陸の山沿いで60センチ、平野部で40センチです。22日午後6時から23日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで50センチ、平野部で30センチです。23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、沿岸の山沿いで40センチ、沿岸の平野部で30センチ、内陸の山沿いで30センチ、内陸の平野部で20センチです。その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜防災事項＞県内では25日ごろにかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれ、低温による路面凍結や水道管の凍結に注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。