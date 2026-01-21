篠山竜青と富樫勇樹が衝撃「すごく印象に残っている」Bリーグ史上“最も上手い”選手

◆■二人が挙げた名手の名前

1月20日、スポーツナビとバスケットボールキングが配信するBリーグ応援番組『B MY HERO!』にて、『りそなグループ ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』に出場した選手のインタビュー映像が公開され、トッププレーヤーたちが“Bリーグ最高峰の名手”に言及した。

オールスター2日目の18日に行われた『SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE（スキルズチャレンジ）』は、5番手で出てきた富樫勇樹（千葉ジェッツ）がノーミスで暫定1位の21.8秒を記録。トリを飾った前回王者の篠山竜青は（川崎ブレイブサンダース）が37.9秒と苦戦し、富樫が3度目の優勝を飾った。

Bリーグが10周年を迎える節目でもあることから、同番組では二人に「Bリーグ史上最もスキルがあったと感じた選手は？」と質問。同時に取材したわけではなかったが、二人の口からは同じ「ディアンテ・ギャレット」の名前が出てきた。

アメリカ出身のギャレットは、1988年生まれのシューティングガード。フェニックス・サンズとユタ・ジャズでプレーした実績を持つ元NBA選手で、Bリーグ開幕直前の2016年8月にアルバルク東京に加入した。Bリーグでプレーしたのは1シーズンのみだったが、1試合平均18.1得点4.7リバウンド3.9アシストを記録。196センチという長身でありながら巧みなボールハンドリングでファンを魅了し、オールスターでは外国籍選手の得票数で1位に輝くなど、強烈なインパクトを残した。

◆■10年前の強烈なインパクト

Bリーグ開幕戦では11得点5リバウンド5アシストを記録したギャレット［写真］＝B.LEAGUE

先の質問を富樫にぶつけると、10年間の記憶を振り返るように語った。

「Bリーグ1年目の開幕戦を見に行かせていただいた記憶があって、それがBリーグの印象としてすごくある。そこでプレーしていた選手の中でも、ギャレット選手のイメージはすごくありますね。（Bリーグが）年々成長して大きくなっている印象はありますけど、でもやっぱり1年目の初戦、琉球vsA東京の試合を超える衝撃はないかなと思うので。すごく印象にあります」

また、篠山は日本バスケ界の時代が変わった節目という観点からも、ギャレットが当時のBリーグに残したインパクトを振り返る。

「これまでの10年で記憶がある選手…ぱっと思い浮かぶのはBリーグ初年度まで遡りますけど、アルバルク東京にいたディアンテ・ギャレット選手。すごく華のあるスキルフルな選手でしたよね」

「Bリーグが始まる前までは、ゴール下で戦える背の高いパワフルな選手が多かった中で、Bリーグが開幕して突如ガードタイプのハンドリングに長けている選手が来た。今までにない新鮮さというか、時代が変わった感じも含めて、すごく印象に残っている選手ですね」

なお、ギャレットはA東京を退団後、ヨーロッパを中心にプロバスケットボール選手として活躍。2024年12月に「この素晴らしい旅の一部になってくれた皆さんに感謝します」と、自身のSNSを通じて現役引退を発表した。





【動画】“2016.9.22”唯一無二のBリーグ開幕戦…A東京vs琉球のハイライト映像