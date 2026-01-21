明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・建設支出

００：００ 米・住宅販売保留指数

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２２：３０ 米・個人所得

２２：３０ 米・個人消費支出

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



○決算発表・新規上場など



決算発表：光世<8617>

※海外企業決算発表：インテル，プロクター・アンド・ギャンブルほか



出所：MINKABU PRESS