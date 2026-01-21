欧州CL初出場チームに金星献上のマンC…ペップ「昨シーズンのある時期のように少し脆弱な状態にある」
まさかの金星を献上した。マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は「新年になってから、あらゆることが、あらゆる面で我々にとって不利になり始めた」と嘆いている。英『スカイスポーツ』が伝えた。
20日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第7節で、マンチェスター・Cはボデ・グリムト(ノルウェー)のホームに乗り込んだ。氷点下9度の中、人工芝で行われた一戦は後半13分までにホームチームが3点をリードする予想外の展開に。
反撃に出たいマンチェスター・Cは後半15分にMFラヤン・シェルキの得点で1点を返したものの、直後にMFロドリが退場して数的不利に。最後まで追い付くことはできず、1-3の敗戦を喫して欧州CL本戦初出場のボデ・グリムトに金星を献上することとなった。
決勝トーナメント・ストレートインが厳しい状況となるだけでなく、年明け以降の7試合で2勝3分け2敗と波に乗り切れないチームに対し、グアルディオラ監督は「重要な選手を欠いたまま臨む必要があったが、昨シーズンのある時期のように少し脆弱な状態にある」と警鐘を鳴らした。
「10人対11人の試合を行ったことで多くの選手が成長を遂げたが、多くの点で我々に不利な状況が続いている。それは事実だ。我々はそれを変えようと努力しなければならない」
