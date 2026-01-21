１２月訪日外客数３．７％増、年間で１５．８％増と過去最高＝日本政府観光局 １２月訪日外客数３．７％増、年間で１５．８％増と過去最高＝日本政府観光局

日本政府観光局が２１日に発表した１２月の訪日外客数（推計）は３６１万７７００人となった。前の年の同じ月と比べ３．７％増となり、１２月として過去最高を記録した。２０２５年の年間では４２６８万３６００人で、前の年に比べ１５．８％増。年間での過去最高を更新した。



１２月はクリスマスや年末年始に合わせた旅行需要の拡大を受け、東アジアでは韓国や台湾、東南アジアではマレーシアやタイ、欧米では米国、カナダを中心に訪日外客数が増加し、１２月の押し上げ要因となった。一方、１２月の中国の訪日外客数は４５．３％減となった。２５年の年間訪日外客数は、これまでの過去最高だった２０２４年を５８０万人以上上回り、４０００万人を突破した。



出所：MINKABU PRESS