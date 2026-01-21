ASUS JAPAN株式会社は、業務向けの32型8Kモニター「ProArt Display 8K PA32KCX」の受注販売を1月23日（金）に開始する。市場想定価格は134万8,200円。

7,680×4,320ドットの8Kパネルを採用した32型モニター。Mini LEDバックライトによる4,032分割のローカルディミングを搭載し、最大1,200nitのピーク輝度、最大1,000nitの全画面持続輝度を実現した。映像制作やポストプロダクションなど、高い輝度性能と色精度が求められる用途を想定している。

Adobe RGB 95%、DCI-P3 97%、sRGB 99%、Rec.709 99%の色域をカバー。10bitカラー表示に対応し、Delta E<1の色精度を確保する。HDR規格はDolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG）に対応した。

約275ppiの画素密度により、同サイズの4Kモニターと比較して約300%広い作業領域を持つ。Mini LED技術により光の制御精度を高め、ハロー効果を抑えた高コントラスト表示を実現したとする。

本体には電動式カラーメーターを内蔵し、OSに依存しないキャリブレーションが可能。ASUS ProArt Calibrationソフトウェアに対応する。内蔵カラリメーターはCalman、Light Illusion ColourSpace CMSとも連携する。

接続端子はThunderbolt 4を2基搭載。DisplayPort 2.1、HDMI 2.1×2も備える。Auto KVM機能により、1組のキーボードとマウスで2台のPCを切り替えて操作できる。

スタンドはチルト、スイベル、高さ調整、ピボットに対応。着脱式の遮光フードが付属する。

パネルサイズ：32インチ 8K（7,680×4,320）Mini LED IPSパネル バックライト：Mini LED、4,032ゾーン ローカルディミング 輝度性能：最大1,200nit（ピーク時）／1,000nit（フルスクリーン持続） 色再現性：Adobe RGB 95％、DCI-P3 97％、sRGB 99％、Rec.709 99％ 色深度／精度：Ture10bitカラー、ΔE＜1（工場出荷時キャリブレーション） HDR対応：Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG） キャリブレーション：モーター式内蔵カラーメーター（ASUS Self-Calibration／Auto Calibration・ProArt Calibration対応、Calman・Light Illusion ColourSpace CMS対応） 接続端子：Thunderbolt 4×2（最大96W給電／デイジーチェーン対応）、USB Type-C×1、DisplayPort 2.1×1、HDMI 2.1×2 KVM機能：Auto KVM内蔵（1組のキーボード・マウスで2台のPCを操作可能） 表示機能：Picture-by-Picture（最大4入力同時表示）、Picture-in-Picture対応 センサー機能：環境光センサー、近接センサー搭載 外形寸法：72.7×60.1×24.5cm 重量：14.1kg