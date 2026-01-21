A.B.C-Z橋本良亮『相棒 season24』に公安刑事役で登場！「何が言いたいかと言いますと――頑張りました!!!」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

A.B.C-Zの橋本良亮が、1月21日放送の『相棒 season24』第13話に、公安刑事・松永理（まつなが おさむ）役で登場する。

■『season23』で強烈なインパクトを放った、毎熊克哉演じる“浦 神鹿”（うら しんろく）が本格登場

1月21日放送の『相棒 season24』第13話「信用できない語手」には、2025年に『相棒season23』の「最終回スペシャル 怪物と聖剣」でシリーズ最大級の強烈なインパクトをもたらした、毎熊克哉演じるキャラクター、浦 神鹿（うら・しんろく）が登場。

浦は『season23』の最終回スペシャルで、右京の前に「僕の友だちになってください」と突如出現した、不気味な男。独特な空気感をまとっており、右京には人懐っこい笑顔で、無職の小説家志望だと名乗りながら、実は総理でさえもその存在を無視できない新世代のフィクサーであることが判明。『season23』のラストでは“こてまり”に現れ、「これからたくさん僕と遊んでください」と右京に意味深な笑みを投げかけ、不穏な余韻を残した。

底知れぬ闇を感じさせる浦のたたずまいに、SNSでは「最強のラスボス出てきた」「最大の敵になりそう！」「不気味すぎる…」などと大きな話題を巻き起こし、『season24』でもいつ登場するのかと期待を集めていた。

そんな浦が、第13話に降臨。またもや紅茶店で右京を待ち伏せしたかと思えば、自分は家族全員が殺害された犯罪被害者であると告白。被疑者死亡で打ち切られた捜査に納得がいっていないため、24年前の一家殺害事件の再捜査をしてほしいと持ちかける。そこにはいったいどんな思惑が!? そして、何が真実で何が偽りなのか、特命係は、浦という人物の奥に広がる深い森へと迷い込んでいくことに…。

演じる毎熊克哉は、2025年から今年にかけて『初級演技レッスン』『「桐島です」』『安楽死特区』など、相次いで主演映画が公開されている実力派。「長年愛されている『相棒』シリーズに､浦神鹿のような幻惑的な役で出演させていただくことになり、プレッシャーもありましたが、大きな反響があったと聞き、うれしく思っています」と前シーズンでの手ごたえを明かし、今回の第13話については「本格的な遊びが始まります」と浦のような意味深発言。「視聴者の皆様も神出鬼没な浦の今後を楽しんでいただけたら幸いです」と語っている。

■A.B.C-Z・橋本良亮「うれしさ反面、緊張がものすごく込み上げてきて、顔が真っ青になりました」

今回、浦の家族が殺害された事件を調べはじめた右京と薫に近づくのが、公安第三課の刑事・松永理（まつなが・おさむ）。浦の存在を危険視し、ひそかに単独で調べを進めていたという松永。今後、情報交換がしたいと特命係に持ちかける。

演じるのは、2021年、ドラマ『痴情の接吻』（ABC・テレビ朝日）で初の単独主演をはたし、その後も『神の手』（2023年/テレビ東京）『坂の上の赤い屋根』（2024年/WOWWOW）『無用庵隠居修行9』（2025年/BS朝日）など俳優として進境著しいA.B.C-Z・橋本良亮。

本作では緊迫感に満ちた演技で、諜報活動のエキスパートらしい隙のなさを表現している。

今回が『相棒』初出演の橋本は、オファーを受けたときの心境を「さすがに信じられないという気持ちでした。うれしさ反面、緊張がものすごく込み上げてきて、顔が真っ青になりました」と、喜びの中にもプレッシャーを感じたと告白。

しかしながら演技はもちろん、アクションにも果敢に取り組み、撮影を完遂。松永として“相棒ワールド”に生きた期間を「“相棒ファミリー”のもとでお仕事できたことを光栄に思っています。自分の人生の中で素晴らしい時間を過ごすことができました」と振り返るとともに、「自信を持って“相棒ファン”のみなさまに俳優の橋本良亮をお届けできると思います」と、達成感に満ちた笑顔でアピールしている。

やがて、24年前の事件は現在、捜査一課が追う事件と思いもよらぬリンクを見せはじめ、右京ですら予想だにしない展開に…。いったい何が起きるのか!? 衝撃が待ち構える第13話『信用できない語手』に注目だ。

