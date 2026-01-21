【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(21日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59021.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56230.40 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55280.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55102.11 ボリンジャー:＋3σ(13週)
54636.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)
53722.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53622.87 6日移動平均線
53043.45 ボリンジャー:＋1σ(25日)
52774.64 ★日経平均株価21日終値
52770.08 均衡表転換線(日足)
52342.77 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80 新値三本足陰転値
51565.55 均衡表基準線(日足)
51540.35 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51499.64 均衡表転換線(週足)
51449.97 25日移動平均線
50963.09 13週移動平均線
50035.01 75日移動平均線
50018.05 均衡表雲上限(日足)
49856.49 ボリンジャー:-1σ(25日)
49583.42 ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48263.02 ボリンジャー:-2σ(25日)
48203.75 ボリンジャー:-2σ(13週)
47799.93 26週移動平均線
47168.92 均衡表基準線(週足)
46824.08 ボリンジャー:-3σ(13週)
46669.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
44059.50 ボリンジャー:-1σ(26週)
43366.20 200日移動平均線
40319.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28 均衡表雲上限(週足)
36578.66 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 60.08(前日71.52)
ST.Slow(9日) 71.76(前日82.09)
ST.Fast(13週) 84.08(前日85.24)
ST.Slow(13週) 80.33(前日80.72)
［2026年1月21日］
株探ニュース