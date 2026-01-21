

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59021.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56230.40 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55280.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55102.11 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54636.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)

53722.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53622.87 6日移動平均線

53043.45 ボリンジャー:＋1σ(25日)



52774.64 ★日経平均株価21日終値



52770.08 均衡表転換線(日足)

52342.77 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表基準線(日足)

51540.35 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51499.64 均衡表転換線(週足)

51449.97 25日移動平均線

50963.09 13週移動平均線

50035.01 75日移動平均線

50018.05 均衡表雲上限(日足)

49856.49 ボリンジャー:-1σ(25日)

49583.42 ボリンジャー:-1σ(13週)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48263.02 ボリンジャー:-2σ(25日)

48203.75 ボリンジャー:-2σ(13週)

47799.93 26週移動平均線

47168.92 均衡表基準線(週足)

46824.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

46669.54 ボリンジャー:-3σ(25日)

44059.50 ボリンジャー:-1σ(26週)

43366.20 200日移動平均線

40319.08 ボリンジャー:-2σ(26週)

38061.28 均衡表雲上限(週足)

36578.66 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 60.08(前日71.52)

ST.Slow(9日) 71.76(前日82.09)



ST.Fast(13週) 84.08(前日85.24)

ST.Slow(13週) 80.33(前日80.72)



［2026年1月21日］



株探ニュース

