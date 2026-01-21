　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59021.20　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56230.40　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55280.78　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55102.11　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54636.93　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
53722.44　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53622.87　　6日移動平均線
53043.45　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

52774.64　　★日経平均株価21日終値

52770.08　　均衡表転換線(日足)
52342.77　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51540.35　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51499.64　　均衡表転換線(週足)
51449.97　　25日移動平均線
50963.09　　13週移動平均線
50035.01　　75日移動平均線
50018.05　　均衡表雲上限(日足)
49856.49　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49583.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48263.02　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48203.75　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47799.93　　26週移動平均線
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46824.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46669.54　　ボリンジャー:-3σ(25日)
44059.50　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43366.20　　200日移動平均線
40319.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28　　均衡表雲上限(週足)
36578.66　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　60.08(前日71.52)
ST.Slow(9日)　　71.76(前日82.09)

ST.Fast(13週)　 84.08(前日85.24)
ST.Slow(13週)　 80.33(前日80.72)

［2026年1月21日］

株探ニュース