[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1717銘柄・下落1199銘柄（東証終値比）
1月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1717銘柄、下落は1199銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが105銘柄、値下がりは117銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6171> 土木管理 528 +78（ +17.3%）
2位 <4593> ヘリオス 400 +33（ +9.0%）
3位 <2503> キリンＨＤ 2650 +176.0（ +7.1%）
4位 <2492> インフォＭＴ 470 +23（ +5.1%）
5位 <3372> 関門海 250 +8（ +3.3%）
6位 <3370> フジタコーポ 402.7 +12.7（ +3.3%）
7位 <6255> エヌピーシー 740.2 +23.2（ +3.2%）
8位 <9348> アイスペース 559 +16（ +2.9%）
9位 <5032> エニーカラー 4550 +130（ +2.9%）
10位 <8107> キムラタン 36 +1（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8566> リコーリース 5070 -890（ -14.9%）
2位 <3290> Ｏｎｅリート 78500 -12400（ -13.6%）
3位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 160 -10（ -5.9%）
4位 <5990> スーパツール 1925 -90（ -4.5%）
5位 <3042> セキュアヴェ 348 -14（ -3.9%）
6位 <4361> 川口化 1632.9 -61.1（ -3.6%）
7位 <6264> マルマエ 2424 -87（ -3.5%）
8位 <7150> 島根銀行 573.1 -16.9（ -2.9%）
9位 <4374> ロボペイ 2700.1 -69.9（ -2.5%）
10位 <302A> ビースタイル 1203.9 -30.1（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2503> キリンＨＤ 2650 +176.0（ +7.1%）
2位 <8309> 三井住友トラ 5013.2 +54.2（ +1.1%）
3位 <8804> 東建物 3662 +36（ +1.0%）
4位 <8002> 丸紅 5140.8 +45.8（ +0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 3905 +30（ +0.8%）
6位 <6701> ＮＥＣ 5848 +41（ +0.7%）
7位 <9532> 大ガス 5684.6 +38.6（ +0.7%）
8位 <5801> 古河電 12151 +76（ +0.6%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1238.6 +7.6（ +0.6%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 725 +4.4（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6146> ディスコ 57475 -1095（ -1.9%）
2位 <6479> ミネベア 3202.1 -35.9（ -1.1%）
3位 <9201> ＪＡＬ 2928.3 -30.7（ -1.0%）
4位 <4523> エーザイ 4412.9 -45.1（ -1.0%）
5位 <6361> 荏原 5001.7 -50.3（ -1.0%）
6位 <1812> 鹿島 6575.4 -63.6（ -1.0%）
7位 <8252> 丸井Ｇ 3074.2 -27.8（ -0.9%）
8位 <4519> 中外薬 8252.1 -62.9（ -0.8%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2688.4 -19.6（ -0.7%）
10位 <2802> 味の素 3636 -26（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
