　1月21日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1717銘柄、下落は1199銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが105銘柄、値下がりは117銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6171>　土木管理　　　　　　528　　 +78（ +17.3%）
2位 <4593>　ヘリオス　　　　　　400　　 +33（　+9.0%）
3位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2650　+176.0（　+7.1%）
4位 <2492>　インフォＭＴ　　　　470　　 +23（　+5.1%）
5位 <3372>　関門海　　　　　　　250　　　+8（　+3.3%）
6位 <3370>　フジタコーポ　　　402.7　 +12.7（　+3.3%）
7位 <6255>　エヌピーシー　　　740.2　 +23.2（　+3.2%）
8位 <9348>　アイスペース　　　　559　　 +16（　+2.9%）
9位 <5032>　エニーカラー　　　 4550　　+130（　+2.9%）
10位 <8107>　キムラタン　　　　　 36　　　+1（　+2.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8566>　リコーリース　　　 5070　　-890（ -14.9%）
2位 <3290>　Ｏｎｅリート　　　78500　-12400（ -13.6%）
3位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　160　　 -10（　-5.9%）
4位 <5990>　スーパツール　　　 1925　　 -90（　-4.5%）
5位 <3042>　セキュアヴェ　　　　348　　 -14（　-3.9%）
6位 <4361>　川口化　　　　　 1632.9　 -61.1（　-3.6%）
7位 <6264>　マルマエ　　　　　 2424　　 -87（　-3.5%）
8位 <7150>　島根銀行　　　　　573.1　 -16.9（　-2.9%）
9位 <4374>　ロボペイ　　　　 2700.1　 -69.9（　-2.5%）
10位 <302A>　ビースタイル　　 1203.9　 -30.1（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2650　+176.0（　+7.1%）
2位 <8309>　三井住友トラ　　 5013.2　 +54.2（　+1.1%）
3位 <8804>　東建物　　　　　　 3662　　 +36（　+1.0%）
4位 <8002>　丸紅　　　　　　 5140.8　 +45.8（　+0.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3905　　 +30（　+0.8%）
6位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5848　　 +41（　+0.7%）
7位 <9532>　大ガス　　　　　 5684.6　 +38.6（　+0.7%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　12151　　 +76（　+0.6%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1238.6　　+7.6（　+0.6%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　725　　+4.4（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6146>　ディスコ　　　　　57475　 -1095（　-1.9%）
2位 <6479>　ミネベア　　　　 3202.1　 -35.9（　-1.1%）
3位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2928.3　 -30.7（　-1.0%）
4位 <4523>　エーザイ　　　　 4412.9　 -45.1（　-1.0%）
5位 <6361>　荏原　　　　　　 5001.7　 -50.3（　-1.0%）
6位 <1812>　鹿島　　　　　　 6575.4　 -63.6（　-1.0%）
7位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3074.2　 -27.8（　-0.9%）
8位 <4519>　中外薬　　　　　 8252.1　 -62.9（　-0.8%）
9位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2688.4　 -19.6（　-0.7%）
10位 <2802>　味の素　　　　　　 3636　　 -26（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース