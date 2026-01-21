国土交通省北陸地方整備局と高速道路各社は、21日(水)は大雪が継続するおそれがあることから交通障害の発生を防ぐため、21日(水)夕方以降に高速道路と国道で同時に予防的通行止めを実施する予定と発表しました。



【高速道路】

■21日(水)午後6時ごろから

・北陸道：砺波IC～朝日IC



■21日(水)午後8時ごろから

・北陸道：朝日IC～三条燕IC

・関越道：六日町IC～長岡JCT

・上信越道：長野IC～上越JCT





【国道】

■21日(水)午後6時ごろから

・国道8号：富山県朝日町・朝日IC口交差点～富山県高岡市・四屋IC



■21日(水)午後8時ごろから

・国道8号：新潟県見附市・坂井北交差点～富山県朝日町・朝日IC口交差点

・国道17号：新潟県南魚沼市・五日町パーキング～新潟県長岡市・川崎IC

・国道18号：長野県長野市豊野町・大倉チェーン着脱場～新潟県上越市・下源入交差点

・国道116号：新潟県柏崎市・長崎交差点～新潟県長岡市寺泊一・五分一待避場



各機関とも大雪時の外出は控え、やむを得ず外出する場合は最新の気象情報･道路情報の確認と冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行を呼びかけています。