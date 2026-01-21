現在放送中のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）と『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）。火曜夜9時の“ドラマ対決”が注目を集めている。

『再会』の主演は竹内涼真、『東京P.D.』は福士蒼汰。2人は1993年生まれの同学年で、身長は竹内が185cm、福士が183cm。ともに高身長のイケメン俳優だ。竹内は2014年の『仮面ライダードライブ』、福士は2011年の『仮面ライダーフォーゼ』（ともにテレビ朝日系）に出演と、“ライダー出身”という共通点もある。

また、竹内は刑事役で、福士が演じているのは元刑事で警視庁広報課所属の警官と、偶然とはいえ、あまりに共通点が多いのだ。Xでも

《ううむ…9時から刑事の福士蒼汰を観るか刑事の竹内涼真を観るか…》

《福士蒼太と竹内涼真、どちらをリアタイするか迷うよね》

と、どちらの主演作を観るか迷うという声が少なくない。両作とも1月13日にスタートし、20日に第2話が放送されたばかりだが、その勝敗は?

「1月21日時点で、『再会』のTVerお気に入り登録数は82.7万。これは、今期の冬ドラマでは最多の数字です。TBS系日曜劇場『リブート』の74.2万を上回っているのは驚きです。第1話の見逃し配信回数は313万回超で、これはテレビ朝日系のゴールデン帯ドラマとしては歴代最高ということです。

一方、『東京P.D.』の登録数は47.3万。『再会』にはやや水をあけられている現状です」（芸能担当記者）

視聴率は『再会』第1話が6.8％、第2話が6.1％。『東京P.D.』は第1話が5.6％、第2話が4.8％（いずれもビデオリサーチ調べ、世帯平均、関東地区）。やはり『再会』が上回っている。

「数字上は『東京P.D.』が苦戦しているように見えますが、警察の広報という新しい視線のドラマで、テンポもいいと評価する意見も多くあります。ただ『再会』の強みは、なんといっても竹内涼真さんです。

以前から人気が高い俳優さんですが、2025年秋の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で演じた『勝男』で、さらに幅広い層からの支持を集めることになりました。またNetflix作品『10DANCE』では、情けない勝男から一転、情熱的なラテンダンサーを演じ、筋肉美をこれでもかと見せつけました。『再会』は、竹内さんが目当てという視聴者が多いだけでなく、江口のり子さんや北香那さんなど、ひと癖ありそうな共演者も魅力。さらに人気が高まっていくかもしれません」（同前）

ライダー対決は、いまのところ、勢いのある「ドライブ」が圧倒していると言ってよさそうだ。