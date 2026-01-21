【『ドラゴンクエスト VII Reimagined』デザインギフトカードプレゼントキャンペーン】 1月21日～2月1日 実施

ビックカメラは1月21日、ビックカメラ公式Xにてスクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のビックカメラギフトカードが当たるキャンペーンを実施する。

「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、2月5日にプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC（Steam）向けに発売されるRPG。ビックカメラでは「これまでも当社は、多くの方の記憶に残る大行列や、発売記念イベントなど、長年にわたり『ドラクエシリーズ』の発売をお客様と盛り上げてまいりました」とし、今回は手元に残るギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施することになったとしている。

期間は1月21日から2月1日までで、期間中にビックカメラ公式Xをフォローの上、該当ポストをリポストすることで応募完了となる。抽選で5名に「ドラゴンクエストVII Reimagined」デザインのギフトカード3,000円分がプレゼントされる。

＜キャンペーン概要＞

名称：『ドラゴンクエスト VII Reimagined』デザインギフトカードプレゼントキャンペーン

期間：2026 年 1 月 21 日（水）該当ポスト投稿時～2 月 1 日（日）

内容：ビックカメラ公式 X（https://x.com/biccameraE）をフォロー＆該当ポストを「リポスト」で

抽選で 5 名様に『ドラゴンクエスト VII Reimagined』デザインギフトカード（3,000 円分）

プレゼント