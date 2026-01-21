アシュトン・カッチャー、珍しく元妻デミ・ムーアについてコメント
大人気シットコムドラマ『ハーパー★ボーイズ』や映画『スティーブ・ジョブズ』などで知られるアシュトン・カッチャーが、珍しく元妻デミ・ムーアについてコメントした。
【写真】アシュトン・カッチャー＆デミ・ムーア、かつてのラブラブ写真も！「デミ・ムーア」フォトギャラリー
『glee／グリー』『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズなどを手掛けたライアン・マーフィーによる“完璧な美”の闇に迫る18禁の衝撃サスペンスドラマ『ザ・ビューティー 美の代償』に出演するアシュトンが、Entertainment Tonightのインタビューで、デミが出演しアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた『サブスタンス』について触れ「まず、デミの『サブスタンス』の演技が称賛を受けたのは言うまでもありません。彼女を誇りに思う。彼女は素晴らしい演技を見せました」と称えた。
続けて、こうした作品が作られる背景について、「より大きな分脈として、美容整形がますます主流になり、受け入れられつつある社会に、僕らが生きていることがあると思います。それが顕著になったのは、この20年ほどです」と語った。
『サブスタンス』の演技で、デミはゴールデン・グローブ賞や全米映画俳優組合賞を受賞するなど、昨年の賞レースで高い評価を受けた。
現在47歳のアシュトンは、20代だった2003年に15歳年上のデミと交際を始め、2005年9月に結婚。6年の結婚生活を経て2011年に破局し、2013年に離婚が成立した。アシュトンはその後、ドラマ『ザット70’sショー』で共演したミラ・クニスと再婚し、子どもを2人もうけている。
なお、デミとブルース・ウィリスの三女で、デミがアシュトンと結婚した際11歳だったタルーラは昨年、再婚家族における継親の立場を取り上げたグウィネス・パルトロウのインスタグラム投稿に反応し、「これについてはたくさん言いたいことがある！」とコメント。そこでアシュトンについて言及し、継親の立場にあったアシュトンに理解を示し、「悪者はいない」と記していた。
