会社員になったやす子がエレベーターで遭遇したパワハラ上司に復讐開始!? 『HELP／復讐島』特別映像解禁
サム・ライミ監督の映画『HELP／復讐島』より、お笑い芸人・やす子が出演する特別映像＜会社員やす子vsパワハラ“クソ”上司＞が解禁された。
【動画】会社員やす子vsパワハラ“クソ”上司の特別映像
本作は、“逃げ場のない無人島”で人間の狂気と復讐（ふくしゅう）心をあぶり出す、ノンストップ“復讐エンターテインメント”。
舞台は“無人島”。 コンサル会社の戦略チームで働くリンダは、誰よりも数字に強く有能。しかし、パワハラ気質の新上司ブラッドリーに目をつけられてしまう。そんなある日、出張中の飛行機事故によって、無人島で二人きりに…。上司と部下、二人の立場が次々と逆転する先に待ち受ける、想像を超える《大どんでん返し》とは？
特別映像＜会社員やす子vsパワハラ“クソ”上司＞で描かれるのは、これまでのトレードマークである迷彩服姿とは一転、オフィスで働く“会社員・やす子”。
一日の仕事を終え、疲れ切った表情でエレベーターに乗り込み、ようやく退勤…かと思いきや、「役立たずのくせに、もう帰るのか？！」とパワハラ全開の上司に呼び止められてしまう。次々と仕事を押し付けられ、理不尽な言葉を浴びせられるやす子。追い詰められた末、彼女の中に芽生えるのは“復讐”の決意？ 誰もが一度は直面したことのある職場の理不尽さを鋭く切り取り、本作が描く「復讐」をテーマを強烈に印象付けるインパクトがある内容となっている。
今回の撮影についてやす子は「普段あまり演技をすることがないのでとても緊張しましたが、監督がすごく優しくて。最近、自分の中で一番嫌だったことを思い浮かべながら、少しブルーな気持ちで演じました」と振り返る。
主人公リンダのサバイバルスキルにちなみ、自身のサバイバル能力について聞かれると、「芸能界はずっとサバイバルしている感覚」だという。私生活の一部をSNSに投稿する際も「外食して少し良い食事をした時など、誤解されそうなものは全部モザイクをかけます。こうして気をつけながら、なんとか今日もサバイブしています〜」と、やす子節を交えユーモラスに語った。
映画『HELP／復讐島』は、1月30日より公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■やす子
とても緊張しました。最近、自分の中で一番嫌だったことを思い浮かべながら、少しブルーな気持ちで演じました。芸能界はずっとサバイバルしている感覚で、日々の仕事や生活の中でも常に気をつけています。SNSに投稿する時も、外食して少し良い食事をした時など、誤解されそうなものは全部モザイクをかけています。こうして気をつけながら、なんとか今日もサバイブしています〜
