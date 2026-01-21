試合後に会見

女子テニスの大坂なおみ（フリー）が20日、全豪オープン1回戦でアントニア・ルジッチ（クロアチア）に勝利後、世界を驚かせた“大バズり”に言及した。

試合は世界ランク65位の相手に勝利。2-1（6-3、3-6、6-4）の激闘だった。試合後の会見で「今日プレーしているとき、自分に『冷静に自分の道を進もう』と言い聞かせていました。もし彼女が私に勝ったら、それは残念だけど、まあ少なくともツイッターでトレンド入りしたからいいか、と」とユーモアを交え、照れるように笑った。

というのも、大坂は試合開始前から世界でX（旧ツイッター）をざわつかせていた。クラゲをイメージした白を基調の衣装で入場。つば広のホワイトハットに、ベールを着用し、白い傘を持って、コートに姿を見せた。フレアのロングパンツ、まるで水彩画のような淡いブルーのノースリーブも含め個性あふれるファッションアイテムを融合させ、世界中のファンの注目を集めていた。

大坂のインタビューを受け、さらに海外のテニスファンもSNSで反応した。

「彼女のマインドセットが好き」

「またテニスを楽しんでいる姿が見られて嬉しい」

「以前よりツアーでリラックスしている姿が見られて嬉しい。すごく大変な時期もあったと思うけど、今のこの前向きな姿勢を見ることができて安心した」

「かわいい！」

「この新しいナオミ、大好き！」

「ウィンブルドンではどんな衣装で登場するんだろう？」

次戦は22日予定で、ルーマニアのソラナ・チルステアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）