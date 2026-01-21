Á¡°Ý²¦¹ñ¤òµß¤¨¡ª¡ÈÃ¼Àµ¤Ê¹õ¡É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ëÈÎÇä¤Ø¡ÖÀÐÀî±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡ÀÐÀî¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Å¤¯¤Ï²Ã²ìÍ§Áµ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÁ¡°Ý»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢¡ÈÁ¡°Ý²¦¹ñ¡É¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÎ¦¥¸¥ã¥¬ー¥ÉÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡¡Ã¼Àµ¤Ê¹õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Êµ¤ÉÊ
¡¡¤À¤¬2024Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ä¹©¾ì¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶È³¦¤ÎÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÀÐÀî±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö―¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¹©Äø¤ò2¤Ä°Ê¾åÃ´¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²¼¤²»¥¤òºîÀ®¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤50±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£Çä¾å¤Î°ìÉô¤òµÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Ë´óÉÕ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë³èÍÑ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎÂç¼ê¡¦Åìµþ¥½¥ïー¥ë¤â¡¢º£²ó¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¹õ¤¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢°ì¸ý¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊÃåÍÑ¤¹¤ëÍÎÉþ¤Î¹õ¤È¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï2016Ç¯¤«¤éÀÐÀî¸©»º¤Î¥¸¥ã¥«ー¥ÉÀ¸ÃÏ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡£¶¨¶ÈÀè¤Ç¤¢¤ë¥³¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¡Ë¤È¤Ï¡¢´ë²è¡¦»ºÃÏ¡¦¹©¾ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¸ÃÏ¤ò°ì¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡Ö¹ñÆâ»ºÃÏ¤Îµ»½Ñ¤ÈÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¤¬¼Â¸½¡£ÀÐÀî¸©¤ÎÁ¡°Ý»ºÃÏ»Ù±ç¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë1600ÃåÊ¬¤Î±þ±ç²¼¤²»¥¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÎ¦¥¸¥ã¥«ー¥ÉÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¹õ°ì¿§¤Ç¤¢¤ëÁÓÉþ¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¿¥ÊÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼çÄ¥¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÇÃ¼Àµ¡£µ·Îé¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉÊ³Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ü¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¡¢23Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥¸¥ã¥¬ー¥ÉÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤ä¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÂÎ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÊª¸ì¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼«¿®¤È°¦Ãå¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Åìµþ¥½¥ïー¥ë¤â¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÁ¡°Ý»ºÃÏ¤äµ¡²°¤È¶¨¶È¤·¡¢À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢»ºÃÏ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î²ÁÃÍ¤òËÂ¤®¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¤Íè¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë