韓国の韓悳洙（ハン・ドクス）前首相が第一審で懲役23年を言い渡され、法廷で拘束された。

ソウル中央地裁刑事合議33部〔李珍官 （イ・ジングァン）裁判長〕は21日、韓氏に対して懲役23年を言い渡した。これは、先に趙垠奭（チョ・ウンソク）内乱特別検察官チームが求刑した懲役15年よりも重い量刑だ。

裁判部は、12・3非常戒厳宣告および布告令発令などが刑法上の内乱に該当するとして、本事件を「12・3内乱」と命名した。

裁判部は「被告人は、間接的にせよ民主的正当性とその責任を付与された国務総理として、憲法と法律を順守し、憲法を守護して実現するためのあらゆる努力を傾けるべき義務を負っている」とし、「それにもかかわらず、12・3内乱が成功するかもしれないという考えで、こうした義務と責任から最後まで目を逸らし、その一員として加担することを選択した」と叱責した。

続けて「こうした行為により、大韓民国はともすれば国民の基本権と自由民主的基本秩序が蹂躙（じゅうりん）された暗い過去へと回帰し、独裁政治という泥沼の中から長期間抜け出せなくなる恐れがあり、国民は拭いがたい喪失感と傷を負うことになった」と批判した。

また「被告人は国務総理として12・3内乱の真実を明らかにし、相応の責任を負うどころか、事後における自らの安位のため、本事件の非常戒厳に関連する文書を隠匿した。さらに、非常戒厳宣告が適法な手続きに従って行われたかのように見せかけるために虚偽の公文書を作成した後に破棄し、憲法裁判所で偽証した」とも指摘した。

裁判部は「証拠隠滅の恐れがある」という理由で、韓氏の法廷拘束を決定した。前職首相（国務総理）が法廷で拘束されるのは、憲政史上初めてのことだ。

これに先立ち、韓氏は首相として大統領の恣意的な権限乱用を牽制（けんせい）すべき義務があるにもかかわらず、不法な非常戒厳宣告を幇助した疑いで、昨年8月29日に起訴された。当初、特検チームは「内乱首謀者幇助」容疑で韓氏を起訴したが、その後「内乱重要任務従事」容疑へと罪状を変更していた。

内乱罪は、首謀者、重要任務従事、付和随行といった役割によって犯罪構成要件が区分される。裁判所は、韓氏を「首謀者の幇助犯ではなく、内乱重要任務従事の正犯として処罰すべきだ」と判断した。

韓氏は、非常戒厳の解除後、最初の戒厳宣告文の法律的欠陥を補完するためにカン・ウィグ前大統領府付属室長が作成した「事後宣告文」に、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領、金竜顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官らとそれぞれ署名した後にこれを破棄した疑いや、昨年2月の憲法裁判所における大統領弾劾審判の弁論に証人として出廷し、「戒厳宣告文を認知していなかった」という趣旨の偽証を行った疑いなどももたれている。