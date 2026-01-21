李在明（イ・ジェミョン）大統領が21日、北朝鮮の核問題について「核開発の中断が現実的な接近」と述べた。

李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）迎賓館で開かれた新年記者会見で「韓半島（朝鮮半島）非核化をしなければならず、それが理想的だが、北が核を放棄するのか。それは厳然たる現実」とし、このように明らかにした。

李大統領は「厳然たる現実と望ましい理想、この2つは共存が難しい」とし「今までの戦略は理想を夢見ながら現実に背を向けた。結果は核兵器が継続して増えている」と指摘した。

続いて「北は今でも年間10〜20個の核兵器を製造できる核物質を生産していて、大陸間弾道ミサイル（ICBM）も改善されている。いつか全世界を脅かすほどのミサイルICBM技術、こういうものをすべて確保し、残ればあふれる出るはず」とし「全世界に危険が到来するだろう」と話した。

また「実用的に接近しようというのが私の考え」とし「現実を認めるものの理想は放棄しない」と明らかにした。

李大統領は「これ以上、核物質を生産せず、海外に搬出されず、ICBM技術をこれ以上は開発しないようにするのも利益」とし「理想を放棄せず、現実的な中断交渉をし、次に核軍縮、そして長くは非核化に向かって進んでいこう」と強調した。

◆李大統領「統一は少し延ばしても平和共存状況に…米国の役割が重要」

南北関係改善戦略に関しては「積み重なった不信感と敵対意識があまりにも大きく、『三尺もの厚い氷が、どうして一度に溶けようか』という言葉が南北関係にも適用されるだろう」とし「今は統一どころか戦争をしなければ幸いだが、統一を少し延ばしても平和的な共存が可能な状況に、最大限できることをしていく」と述べた。

続いて「南北関係の戦略は単純ながらも確実だ」とし「確固たる防衛力と抑止力を確保し、その基盤の上で脅威を与えるのではなく対話をし、意思疎通し、協議し、尊重し、共生・共栄の道を作っていくこと」と説明した。

また「その中で米国の役割が極めて重要だ」とし「トランプ米大統領は独特な方だが、その点が韓半島問題の解決には大きく役立つこともある」と話した。