スシローが展開する“スシローカフェ部”と「サク山チョコ次郎」がコラボレーション！

「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」が期間限定で販売されます☆

スシロー「サク山チョコ次郎」コラボスイーツ

販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

取り扱い店舗：全国のスシロー

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

スシローと登場から10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」がコラボした、「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」が登場！

“スシローカフェ部”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売。

年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけをメニュー化しています。

今回は、恋する季節に楽しんでほしいスイーツとして、人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボをしたチョコスイーツを2種類がラインナップされます☆

チョコジローのワッフルボウル

価格：360円（税込）〜

販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

※販売予定総数24.3万食が完売次第終了

「チョコジローのワッフルボウル」は、容器の形のココアワッフルにチョコアイスやチョコソース、ハートの形のミニチョコレート、主役のチョコジローをトッピングしたスイーツ。

味はもちろん、見た目も楽しいチョコづくしなデザートです☆

チョコジローカタラーナタルト

価格：270円（税込）〜

販売期間：2026年1月28日（水）〜2月15日（日）

※販売予定総数36万食が完売次第終了

スシローの定番人気No.1スイーツ「カタラーナ」のコラボバージョンも登場！

「チョコジローカタラーナタルト」は、「サク山チョコ次郎」をイメージし、ミルクの風味とカカオの風味の両方がしっかりと感じられるチョコレートの層と、練乳味のまろやかな味に仕上げたムースの層、食感が楽しめるクッキー層の3層の仕立てにしています。

ねっとりと濃厚なカタラーナにサクサク食感がプラスされた、コラボだからこそ生まれたスイーツです。

また、コラボ商品の販売に伴い、フォトキャンペーンを実施。

「チョコジローカタラーナタルト」の袋の裏面には「サク山チョコ次郎」の唇のイラストが描かれており、フォトキャンペーンで活用できます！

※店舗によって価格が異なります

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

「チョコジロー」とは

🄫Shoei Delicy Corp.

本名「チョコジロー」

チョコデール⼭に住む⾷いしんぼうな“珍獣”です。

ある⽇、偶然チョコデール⼭で出会った⼈間の⼦供からビスケットをもらい、チョコとビスケットを合わせて⾷べたら、その美味しさにびっくり！

それ以来、⼈間と仲良くなりたい気持ちから「サク⼭チョコ次郎」と⼈間のまねをして名乗るようになり、チョコビスケットの美味しさを知ってもらう旅をしています。

「〜チョ」が⼝癖で、茶⾊いモフモフした丸くてゆるいフォルムに⽬が離せない癒しのキャラクターです。

バレンタインシーズンにぴったりのチョコレートがおいしいコラボスイーツ！

「サク山チョコ次郎」とスシローのコラボスイーツ「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」は、2026年1月28日（水）から2月15日（日）まで、全国のスシローに登場します。

