ひなまつりを華やかに彩る「華やか 海鮮ひなちらし」の予約が、全国のスシローにてスタート！

みんなで楽しめる3人前と、じっくり味わえる1人前がラインナップされています☆

スシロー「華やか 海鮮ひなちらし」

予約受付開始日：2026年1月21日（水）〜

販売期間（お渡し日）：2026年2月18日（水）〜3月3日（火）

予約方法：店頭、電話、ネットにて受付

キャンペーンページ：https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4279

販売店舗：全国のスシロー店舗

ひなまつりを華やかに彩る「華やか 海鮮ひなちらし」が全国のスシローに登場！

毎年ひなまつりの時期に合わせて登場し好評の“海鮮ひなちらし”が、2026年も販売されます。

スシローで不動の人気を誇る「まぐろ」と「サーモン」や、プリっとした食感の「えび」、ねっとりとした旨みの濃い卵を使用した「いくら」などの人気ネタをはじめ、全16種の具材が揃っています。

華やか 海鮮ひなちらし（3人前）

価格：2,850円（税込）〜

※店舗によって価格が異なります

内容：まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・煮あなご・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・数の子バラコ・ずわいがに・きゅうり・大葉・中具（しいたけ・かんぴょうの甘煮）・錦糸玉子・桜でんぶ

サイズ：内寸約21cm

すし屋らしく海鮮を主役にした華やかな見た目で、さまざまな味わいを楽しめる「華やか 海鮮ひなちらし」

家族など複数人で楽しめる3人前サイズです！

華やか 海鮮ひなちらし（1人前）

価格：950円（税込）〜

※店舗によって価格が異なります

内容：まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・煮あなご・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・数の子バラコ・ずわいがに・きゅうり・大葉・中具（しいたけ・かんぴょうの甘煮）・錦糸玉子・桜でんぶ

サイズ：内寸約16×11cm角

おひとりさまずつでも楽しめる1人前もラインナップ！

華やかな海鮮ちらしをじっくり楽しめます。

※お持ち帰りのみの販売です

※各店舗の販売状況・価格は、アプリ・HPの【お持ち帰りネット注文】ページで確認できます

※各店の販売可能数に達し次第、受付終了です

※一部店舗では、予約受付・販売期間が異なります。詳しくは公式サイトを確認ください

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施していません

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります

※仕入状況により、内容の変更または販売を中断/中止する場合があります

※写真はイメージです

ひなちらしと一緒に！スシロー手巻セット（のり付）

価格：2,300円（税込）〜

内容：まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・うなぎ・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・ツナサラダ・きゅうり・大葉

ひなちらしの他にも、お持ち帰り限定のスシローの人気ネタ10種を揃えた「スシロー手巻セット（のり付）」もあります。

好きなネタを組み合わせて自分だけのオリジナルのおすしが作れるセットです。

ひなまつりという華やかな“ハレの日”に、ぜひ「華やか 海鮮ひなちらし」と併せてパーティーをするのもおすすめです☆

※通常販売メニューです

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※店舗により取扱い商品が異なります

※仕入状況・販売状況により、セット内容・トッピングが変更になる場合があります

※お持ち帰りのみの販売です

※デリバリーサービスは、価格が異なる場合があります

※直前の予約は混み合う場合があるため、事前の予約がおすすめです

※写真はイメージです

※メニュー内容・価格は2026年1月21日時点のものです

ひなまつりにぴったりの華やかな海鮮ちらし寿司！

スシロー「華やか 海鮮ひなちらし」の予約は2026年1月21日（水）よりスタート、2026年2月18日（水）から3月3日（火）までの販売となります。

