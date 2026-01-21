おうち料理研究家のみきママが19日に自身のアメブロを更新。受験生におすすめの食事について持論を展開した。

この日、みきママは「受験の日って何食べさせたらいいですか？って聞かれるんですけど、胃もたれしない腸に優しい料理だと思います」と述べ、受験生にぴったりだという常夜鍋を紹介。自身の経験から「試験中はトイレに行けないから、ちょっと食べ過ぎたらお腹ごろっとしちゃうし、脂っこいものなんて食べたら終わりです だからカツ丼とか絶対だめです」と断言した。

続けて「前日、当日の朝、お昼ご飯は、地味においしいご飯がいいと思います」とアドバイス。この常夜鍋は次男の共通試験の前日に作ったといい「れんくん癒されたみたいで完食してました」と嬉しそうに報告し「この次は2次の試験があるので、2月の後半まで、まだまだ続きます」と明かした。

また、自身も「私は管理栄養士の国家試験が3月1日なので、れんくんの後です」と試験を控えていることを告白。「受験生のお母さんお互いがんばりましょう」と呼びかけ、ブログを締めくくった。