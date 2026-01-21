アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優の和田彩花（31）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。精神的な病気について話した。

この日のテーマは「冬のうつ」。和田は「私は曇りの日は仕事を休む日だと思っています。太陽がないと、今日はちょっとうまくいかないかな、みたいな」と話した。

MCの上田晋也（55）が「結構、波が激しいんですか？」と聞くと、「うつ病と7年くらい付き合って生きているので。今も治療中です」と話した。「うつ病が再発して、安定してきて薬を飲み続けている段階なので。まだ全然油断できないという状況なので」と現在の状態も明かした。発症したのは22歳。「原因がわからなくて。原因があるというよりも、いろんなことが積み重なって、ストレスが重なってという感じですね」。

アイドル時代のある日、仕事に行きたくないと思ったという。「休んじゃいけなかったんです、仕事を。やる気ない、なんて言っちゃいけなかったから。なのに仕事に行きたくないって、おかしいなと思ったら、不眠症になってしまって。2、3時間しか睡眠が取れないので、ミスがめちゃくちゃ増えるんですよ。それで自分を責める。もう、うつの悪循環っていう形ですね」と話した。

上田の「それはある程度改善されたんですか？」という質問に、「劇的な落ち込みはなくなったんですけど、なんとなく過ごせるからまあいいか、って7年くらいやっていたんですよ。そうしたら、また再発しちゃいました」と答えた。「突然黒い雲が私に入ってきて、頭の中に雨を降らせていく感じ」と説明。払しょくするのは難しく、「何を考えてもマイナスの方にしか考えられないので。頭を切り替えるという作業がまず必要ですね」と話した。