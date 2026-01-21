歌手で俳優の野村将希（７３）が２１日、都内で、地域交流・健康づくりを目的とした慰問プロジェクト「笑顔を届ける 全国慰問の旅」の会見を行った。

昨年４月に、自身の代表役「柘植の飛猿」を演じたドラマ「水戸黄門」の原点・茨城でスタートしたもので、今年３月に同県の全市町村を制覇するため全国展開が決定。自身も７０代に突入し「考えることが多くなった」という中で「どんどん老いていったら寂しいなと思って。やっぱ飛猿は元気でいなきゃいけないと、それを伝えるため」だと意義も口にし、「国内であればどこにでも行きます」と意気込んだ。

野村自ら高齢者施設などに足を運び、自ら考案した、座ったままできる「野村体操」を広めて健康促進を図っている。「おじいちゃんおばあちゃんが涙流して喜んでくれる」ことに刺激をもらっているとし、「自分も将来的にはここでお世話になるのかなって想像するけど、それまでは皆さんに元気を与えたいと思ってる」と宣言した。

自身の健康の秘訣を問われると「自分は年だからダメだというマイナス思考は絶対ダメ」とし「モチベーションが一番大事」ときっぱり。プラス思考の重要さを強調した上で、野村も「もちろん人間だから」と老いは感じるというが「負けず嫌いの性格なんで、人には負けたくない」と説明。

例としてゴルフを挙げて「３０代の子と（ラウンドを）回ることもあるけどドライバーの飛距離のとばしっこで負けたらめちゃくちゃ悔しい。勝ちたい」という。

先日ゴルフ番組に出演した際には、タレント・ユージは「３４３ヤードぐらい飛ばした」という一方、自身は「１回試し打ちしたら２５０・１ヤードしか飛ばなかった」と告白。健在なパワーにコーチやユージからは驚かれたというが「昔３００ヤード飛ばした記憶があるんで、もうすごいガッカリ」と悔しさをにじませ「自分としては納得いかない。でもそういう強い気持ちも大事だと思う」と語っていた。