お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。酒に酔い、台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして現行犯逮捕された歌舞伎俳優中村鶴松に「伝えたかったこと」を語った。

この日おなかの調子が悪いことを明かした塙は「もしかしたら、ケバブ屋まで行ってトイレ貸してくれって言うかもしれない。浅草の」とボケると「あっ間違えた。中村鶴松じゃなかったです」とひと言。続けて「俺、あの裏にいつも車止めてる。あそこのケバブ屋だから」と被害に遭ったケバブ店をよく知っていると明かした。

鶴松は浅草公会堂で上演中の「新春浅草歌舞伎」に出演しており「終わった後の歌舞伎役者の動線が目に浮かぶんだけど、あそこで多分飲んで…（事件発生）だったんじゃないのかな」と想像。「西浅草のケバブ屋って言ったらあそこしかないでしょ。他にある？」と話した。

塙は「そのケバブ屋さんがよく行くところなんです」としつつ、鶴松の事件について「そこにトイレ入っちゃって。お店の人が『勝手に入らないでください』って言ったら、『うるせえ』って暴れちゃって。ドア蹴ったりしちゃって。反省されてるんですけど」と改めて説明。さらに「本当に教えたかったのは、そのすぐ横に公衆トイレあるよって」といまさらの助言で笑いを誘った。

鶴松は19日夜に、蔵前署から釈放されている。